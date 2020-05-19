Руководителю одного из незаконных подразделений вооруженных формирований «ДНР» заочно сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы человека по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.146 УК Украины), сообщили ForUm’у в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что 2 июня 2014 по приказу 44-летнего руководителя террористической организации «ДНР», контролируемой Вооруженными силами РФ, неустановленными следствием лицами незаконно задержан сотрудник Славянской межрайонной прокуратуры. В течение следующих двух недель участники террористической организации насильно удерживали пленного прокурора в различных административных зданиях захваченного города.

Сейчас досудебное расследование продолжается.