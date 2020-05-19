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В Херсонской области священнослужители Украинской Православной Церкви посетили многодетных и малоимущих прихожан херсонских храмов.

Фото: Херсонская епархия

Они передали им материальную помощь, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Херсонской епархии.

Глава епархиального отдела по социальному служению иеромонах Афанасий (Бурдюх) и глава епархиального юридического отдела Игорь Мокин посетили многодетных и малоимущих прихожан херсонских храмов, которым от Свято-Духовского кафедрального собора и от совета адвокатов Херсонской области была оказана материальная помощь.
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