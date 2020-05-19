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Президент США Дональд Трамп написал письмо главе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с угрозой навсегда остановить американское финансирование организации из-за пандемии коронавируса.

Направленное письмо Трамп опубликовал в своем официальном Twitter-аккаунте, пишет Европейская правда.

В письме Трамп заявил, что дает ВОЗ 30-дневный срок, чтобы осуществить «существенные улучшения». В противном случае организация рискует потерять финансирование США или вообще членство страны.

Президент США, в частности, обвинил ВОЗ в отсутствии независимости от Китая. По его словам, организация постоянно игнорировала «достоверные сообщения» о распространении вируса в Ухане в начале декабря или раньше.

Трамп подчеркнул, что ВОЗ отложила чрезвычайную декларацию под давлением китайского президента Си Цзиньпина. Также он критикует похвалу Китая за его прозрачность, в то время как сообщения утверждают о цензуре и отсутствии международного сотрудничества со стороны Пекина.

«Единственный выход для Всемирной организации здравоохранения - это если она действительно сможет продемонстрировать независимость от Китая», - заявил Трамп.

Он призвал ВОЗ взять на себя обязательство «существенно улучшить ситуацию» в течение 30 дней, не уточняя, что имеет в виду.

Ранее Трамп приостановил финансирование ВОЗ, заявив, что организация «не выполнила свою главную обязанность».
ForUm

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