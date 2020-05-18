20% украинцев считают Леонида Кучму лучшим президентом за время независимости, свидетельствуют данные социологического опроса группы «Рейтинг».

По мнению 16% опрошенных, лучшим президентом является действующий президент Владимир Зеленский, 13% считают, что лучшим был Леонид Кравчук, 12% - Петр Порошенко, 9% - Виктор Янукович и 6% - Виктор Ющенко.

В то же время 14% ответили, что ни один из них не был лучшим, еще 10% - затруднились ответить.

Чаще Кучму и Януковича избирали жители юго-восточных областей, Порошенко - жители западно-центральных регионов. Зеленского чаще выбирали молодые опрошенные, а Кравчука – старшие.

Опрос проходил 12-13 мая. В нем приняли участие 3000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.