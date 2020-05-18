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Украина будет предлагать отдельную платформу для переговоров о возвращении аннексированного Россией Крыма, сообщил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«По Крыму будет отдельная платформа, так как имеющийся в настоящее время «Минск» изначально создавался для решения вопроса Донбасса – для прекращения военной агрессии России против Украины», - сказал Резников.

Кроме того, он подчеркнул, что вопрос возобновления поставок воды во временно оккупированный Крым из Украины никогда не обсуждался.

«Никто ничего не собирается возобновлять. Есть простой ответ: после деоккупации в наш Крым мы поставляем нашу воду», - подчеркнули вице-премьер.

Резников заверил, что на повестке дня президента и Донбасс, и Крым в одинаковом приоритете.

На территории Крыма и Севастополя 16 марта 2014 состоялся непризнанный миром «референдум» о статусе полуострова, по результатам которого Россия аннексировала Крым. Украина, Европейский союз, США не признали результаты голосования на «референдуме». Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о «присоединении» Крыма к России.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014.
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