В Харькове медики и водители скорых одной из подстанций организовали акцию протеста из-за отсутствия обещанных 300% доплат и нехватки средств защиты. Об этом сообщает NewsRoom.

По словам участников пикета, они регулярно подвергаются угрозе заражения коронавирусом. При этом спецкостюмы, которые им недавно выдали, рекомендуют использовать «лишь в крайнем случае». Кроме того, для сотрудников действует ряд ограничений.

«Врачей не отпускают ни поесть, ни попить. Волонтеры, слава Богу, дали добро нас покормить в «Япошке», так нас подстанция не отпускает. Говорят: «Нет, стойте, какие обеды». Ладно, мы, мужчины, можем куда-то, извините, в кусты сходить, а женщинам каково, особенно в критические дни? Как они должны 12 часов терпеть? Что это за скотское отношение к людям», - говорит водитель скорой Николай Устименко.

Медперсонал и врачи жалуются на низкие выплаты и отношение руководства предприятия. В частности, водители получают 6-7 тысяч гривен в месяц. Обещанные президентом 300% доплаты не достались многим сотрудникам скорой помощи. Кроме того, в начале распространения COVID-19 медикам приходилось рисковать из-за неверия руководства больниц в угрозу вируса.

Руководитель Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта также приехал для общения с журналистами и митингующими. Он не согласен с обвинениями и уверяет, что 300% надбавки были выплачены 224 сотрудникам в срок. Мужчина ссылается на решение Кабмина, которое регулирует доплаты, и считает, что его подчиненных обманули.

«Вчера приезжал заместитель главы ХОГА Михаил Черняк. Мы пообщались с коллективом, и выяснилось, что большинство подписей там подделано или сделаны из неосторожности. Это другое дело, мы это не трогаем. Но когда мы послушали людей выяснилось, что у всех свое мнение. Кто-то считает, что эту сумму должны были разделить на всех поровну. Другие предлагают, чтобы платили тем, кто выезжал на подозрение на COVID-19, не важно, подтвердился он или нет», - заявил Виктор Забашта.

Руководитель коммунального учреждения здравоохранения также уверен, что у его подчиненных достаточное количество средств защиты. По словам Забашты, у каждой бригады есть две пары комбинезонов, маски, которые нужно менять каждые три часа, резиновые перчатки, щитки и очки.

После акции медики и водители скорой передали обращение с требованием решить озвученные проблемы главе ХОГА Алексею Кучеру.