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Американская газета The New York Times сообщила подробности возмещения из США на сумму около 5,5 млн долларов, которое получила как «досудебное урегулирование» и отметила в своей декларации лидер партии «Батькивщина», народный депутат Юлия Тимошенко.

Как написало издание 10 мая, эти средства выплатила ей юридическая фирма из США Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, которую Тимошенко обвиняла в написании в первой половине 2010-х годов отчета, который облегчил тогдашней власти Украины ее преследование, передает Радио Свобода.

По данным источников дневника, знакомых с обстоятельствами досудебного урегулирования, эта фирма выплатила по этой договоренности по крайней мере 11 млн долларов или больше, чтобы избежать судебного иска. По половине суммы – около 5,5 млн долларов - получили сама Тимошенко, а также Сергей Власенко, народный депутат (фракция «Батькивщина»), а на время тех событий защитник Тимошенко - он жаловался, что тогдашняя власть времен президента Украины Виктора Януковича относилась к нему несправедливо.

О получении Тимошенко средств из США стало известно 4 мая, когда на сайте электронных деклараций Национального агентства предотвращения коррупции заметили ее декларацию о получении средств на сумму в 148 345 441 гривен, то есть более 5,5 млн долларов. Как указано в декларации, речь шла о «компенсации ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученной в США на стадии досудебного урегулирования», а источником средств указана фирма Reid, Collins, Tsai LLP.

В тот же день сама Тимошенко подтвердила получение такой компенсации и заявила, что ей «удалось добиться справедливости» в деле, по ее словам, «политической расправы» над ней, как она назвала ее заключение в 2011-2013 годах при власти Януковича.

Тогда же Тимошенко заявила, что «других подробностей не будет из-за законодательного регулирования в США по юридическим ограничениям по делу». При этом она нигде не упоминала о фирме Skadden. Это вызвало волну спекуляций относительно источника средств.

The New York Times напоминает, что 2018 году в интервью этому дневнику Тимошенко заявляла, что ей «было очень больно» узнать об отчете фирмы Skadden, которая, по ее словам, за деньги отмывала репутацию Януковича и его власти. Эта фирма с 2012 года стала представлять интересы власти Януковича и подготовила отчет, который имел целью доказать законность юридических преследований Тимошенко.

По данным источников издания, после того интервью Тимошенко наняла фирму Reid, Collins & Tsai, чтобы выяснить перспективы подать иск против фирмы Skadden.

Фирма Skadden ранее публично защищала свой отчет о Тимошенко и подчеркивала, что тот документ отнюдь не отбеливал действий Януковича и не скрывал нарушений со стороны его власти. По данным того отчета, некоторые права Тимошенко были нарушены в ходе суда над ней. Но, говорилось в отчете, вынесенный ей приговор подтверждался доказательствами, имеющимися в деле. Согласно документу, в действиях обвинения против Тимошенко не было выявлено признаков политической мотивированности.

По сообщениям, Власенко в 2019 и 2020 году также по несколько раз задекларировал получения суммы всего около 5,5 млн долларов от фирмы Reid, Collins & Tsai, но краткой формулировкой «иностранный доход».

Власенко и фирма Skadden не ответили на запрос Радио Свобода о комментарии.

Один из основателей фирмы Reid, Collins & Tsai Уильям Рейд в электронном письме  американскому изданию The Hill заявлял, что его фирма не может давать комментарии по этому поводу, но подтвердил, что Тимошенко была клиентом его фирмы.  

Тимошенко с 2011 до начала 2014 года, во времена президентства Януковича, была заключена в Украине в деле о превышении власти при заключении газовых контрактов с Россией в 2009 году. Страны Запада и международные институты критиковали судебное преследование Тимошенко.
ForUm

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