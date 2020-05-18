Уже 14 областей полностью выплатили надбавки к заработной плате за март врачам, которые работали с больными COVID-19, остальные области рассчитаются в ближайшие дни.

Об этом заявили в Министерстве здравоохранения на селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы госуждарства.

Также отмечается, что регионы начали выплаты доплат за апрель.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что профильное министерство уже начало заключение контрактов на закупку средств защиты от коронавируса. Также сегодня в регионы отправят более 70 тыс. костюмов биологической защиты для медиков, работающих с пациентами, больными COVID-19

Напомним, 24 апреля Кабинет Министров утвердил решение о доплатах медикам, которые лечат больных COVID-19, в размере до 300% заработной платы.