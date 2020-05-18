Служба безопасности опубликовала секретные и архивные документы Комитета госбезопасности СССР о репрессиях в 1937-38 годах против украинской интеллигенции поколения «Расстрелянного возрождения».

«Жертвами террора 1937-38 годов стали более 260 тысяч украинцев. Большинство из них были расстреляны. А их семьям сообщали о смерти от инфарктов и сердечных приступов. Была даже отдельная директива – с родственниками расстрелянных говорить устно, а дату смерти в справках ставить произвольно, в пределах 10 лет после ареста», - сообщается на странице спецслужбы в Facebook.

Сегодня документы из архивов КГБ доступны онлайн. Коллекция о судьбе «расстрелянного возрождения» показывает, как скрывалась правда.

Например, точная дата расстрела украинского режиссера Леся Курбаса – 3 ноября 1937 года. Хотя по документам он якобы погиб в лагерях в 1942-м. И через 19 лет после реальной смерти Курбаса в архивах КГБ Архангельской области появится вывод: отменить расстрел из-за отсутствия состава преступления.

Коллекция публикуется по случаю Дня памяти жертв политических репрессий