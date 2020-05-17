Департамент здравоохранения и социальной защиты Великобритании сообщает, что за последние сутки в стране 468 человек умерли от коронавируса нового типа COVID-19.

Суточный показатель вырос, так как 15 мая сообщалось о смерти 384 человек, а в четверг, 14 мая, показатель составлял 428 человек.

С начала эпидемии в Великобритании умерло 34 466 человек. Всего болезнь диагностировали у 240 161 человека. За последние сутки зафиксировали 3451 новый случай.

В Великобритании было проведено почти 2,5 миллиона тестов на коронавирус COVID-19.

Великобритания находится на третьем месте по количеству выявленных случаев заболевания, уступая лишь России и США.

Во всем мире коронавирус диагностировали у более чем 4,6 миллионов человек. Количество умерших превысило 311 тысяч.

Напомним, Германия открыла границу с Люксембургом на мосту у Шенгена.