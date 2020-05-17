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Члены Европейского союза вещателей (EBU) и представители Нидерландов договорились о проведении песенного конкурса Евровидение-2021 в Роттердаме на Ahoy Arena.

Об этом говорится в сообщении организаторов.

Именно этот город должен был принять конкурс в 2020 году, который отменили из-за пандемии коронавируса.

«Мы очень рады, что теперь можем двигаться вперед. Очень важно, чтобы песенный конкурс Евровидение вернулся в следующем году, и мы рады принять необходимые обязательства наших коллег в Нидерландах вернуть это зрелище зрителям во всем мире», — сказал исполнительный руководитель Евровидения Мартин Естердал.

На сегодня 18 артистов, запланированных на 2020 год, подтвердили, что снова будут представлять свою страну в 2021 году. Более подробную информацию организаторы обещают рассказать в ближайшие недели и месяцы.

Ранее организаторы заявили, что на Евровидении-2021 смогут участвовать те артисты, которые должны были приехать на Евровидение-2020, но песню они должны представить новую.
ForUm

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