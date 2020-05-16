также в разделеЭкономика
Убытки мировой экономики от пандемии оценили в $6-9 триллионов 24
Верховный суд отказался вернуть государству «Днеправиа» Коломойского 29
Саакашвили уточнил, что сейчас Украине нужны деньги МВФ 21
Европарламент одобрил выделение Украине €1,2 миллиарда помощи 57
ВВП Украины в первом квартале упал на 1,5% 16
Переводы заробитчан из Польши могут упасть на $4 миллиарда 15
Саакашвили: Украина потенциально сильная, чтобы отказаться от услуг МВФ 29
Кабмин планирует заплатить аграриям за уничтоженные засухой посевы 13
Украина установила новый рекорд экспорта зерна 24
Украина приветствует решение ФРГ не выводить «Северный поток-2» из-под норм ЕС 21
В «Нафтогазе» объяснили увольнение Витренко 42
Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки 100
Ломбардам разрешат наличный обмен валют 37
Кабмин разрешил экспорт этилового спирта 20
Рада хочет запретить штрафовать за просрочку платежей по кредитам для бизнеса 15
Из-за коронавируса работу потеряли почти 200 тысяч украинцев 14
Шмыгаль надеется на $10 миллиардов от международных партнеров 20
В НБУ не исключают дальнейшего снижения учетной ставки 62

В Национальном банке Украины не ожидают резких колебаний курса гривны относительно доллара после окончания карантина.

Об этом в интервью ВВС сказал глава НБУ Яков Смолий. Он считает, что после карантина украинцы «не побегут покупать доллары».

Смолий отмечает, что сейчас банки имеют возможность обменивать валюту онлайн, поэтому во время карантина клиенты, которые имели безналичную гривну, могли поменять ее на безналичный доллар. Наличные же были доступны для обмена в банковских отделениях, которые не закрывались.

«Так что население имело возможность обменять деньги, когда хотело», — отметил Смелый и добавил, что в первую очередь после карантина люди начнут тратить деньги, которые у них еще есть.

«Есть определенный отложенный спрос. Хотя спрос будет оставаться еще достаточно подавленным, мы больше ожидаем некоторое увеличение потребления, если сравнить с карантином, а не на увеличение валютных накоплений или валютных операций», — говорит глава Нацбанка.

Также он заверил, что НБУ умеет справляться с колебанием курса и напомнил, что во время определенного ажиотажа на валюту в марте Нацбанк продал более 2 млрд долларов, чтобы сдержать его.

«Сегодня курс даже немного укрепился, и мы выкупаем доллары на рынке в международные резервы ... Мы умеем работать с рынком так, чтобы не было резких колебаний, если они вдруг начнутся», — рассказал Смолий.

Напомним, в НБУ не исключают дальнейшего снижения учетной ставки.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги