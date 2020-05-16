Об этом в интервью ВВС сказал глава НБУ Яков Смолий. Он считает, что после карантина украинцы «не побегут покупать доллары».

Смолий отмечает, что сейчас банки имеют возможность обменивать валюту онлайн, поэтому во время карантина клиенты, которые имели безналичную гривну, могли поменять ее на безналичный доллар. Наличные же были доступны для обмена в банковских отделениях, которые не закрывались.

«Так что население имело возможность обменять деньги, когда хотело», — отметил Смелый и добавил, что в первую очередь после карантина люди начнут тратить деньги, которые у них еще есть.

«Есть определенный отложенный спрос. Хотя спрос будет оставаться еще достаточно подавленным, мы больше ожидаем некоторое увеличение потребления, если сравнить с карантином, а не на увеличение валютных накоплений или валютных операций», — говорит глава Нацбанка.

Также он заверил, что НБУ умеет справляться с колебанием курса и напомнил, что во время определенного ажиотажа на валюту в марте Нацбанк продал более 2 млрд долларов, чтобы сдержать его.

«Сегодня курс даже немного укрепился, и мы выкупаем доллары на рынке в международные резервы ... Мы умеем работать с рынком так, чтобы не было резких колебаний, если они вдруг начнутся», — рассказал Смолий.

Напомним, в НБУ не исключают дальнейшего снижения учетной ставки.