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Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Черновицко-Буковинскую епархию, помощь необходима иерею Виталию Мерчуку, у которого после пожара без крыши над головой осталась семья и двое маленьких детей.

«В семье священника Виталия Мерчука, проживающего в селе Великий Кучуров, случилось горе - сгорел дом. Нужна помощь. На данный момент нужны цемент, арматура, доски, чтобы сделать армопояс и перекрытия», - сообщили на странице епархии в Facebook.

Реквизиты для оказания помощи семье священника.
Карта «Ощадбанк» - 5167 4901 3756 3855 (Мерчук Мария Дмитриевна, жена священника).
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