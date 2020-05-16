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Администрация президента США Дональда Трампа намерена восстановить частичное финансирование Всемирной организации здравоохранения.

Об этом сообщил телеканал Трампа Fox News.

В письме генеральному директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебреисусу администрация Трампа заявила, что США «согласятся платить столько же, сколько составляют взносы Китая».

США были крупнейшим донором Всемирной организации здравоохранения.

14 апреля Трамп приостановил взносы в ВОЗ до конца расследования о мерах, которые предприняли ВОЗ в связи с пандемией коронавируса. Он также обвинил организацию в «поддержке китайской дезинформации» о вирусе.

Если взнос США будут соответствовать взносу Китая, то новый уровень финансирования ВОЗ составит примерно одну десятую от прежнего объема финансирования.

Напомним, Трамп не исключает полного прекращения отношений с Китаем.
ForUm

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