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Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний вошел в Топ эффективных украинцев в борьбе с эпидемией.

Фото:antoniy.com.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ, рейтинг «героев в масках» опубликован в издании «Вести».

В символическом списке митрополит Антоний занимает 35 место.

По мнению экспертов, скачка в заболеваемости среди верующих УПЦ не случилось из-за эффективных противоэпидемических мер, предпринятых священноначалием.

«Одна из основных заслуг в этом - митрополита Антония: он организовывал служения на предмет соблюдения дистанции, масочного режима, трансляции по ТВ.  Однако гонений избежать не удалось - были и поджоги храмов, и захваты. Тем временем, УПЦ организовывала благотворительные акции - в Киеве монахи даже освободили кельи для медиков, живущих в области», - подчеркнули в издании.

Кроме того, в категории «Герои из народа» была отмечена благотворительная и социальная деятельность приходов и монастырей Украинской Православной Церкви по перепрофилированию швейных мастерских на пошив защитных масок и их раздачу.

«Мы любим шить и делать добро, поэтому нам не трудно: знаем, что можем помочь людям», - рассказала насельница Свято-Покровского женского монастыря монахиня Еликонида.

Пошив масок был организован и в приходских храмах УПЦ.

 «Где-то в районе 17 тысяч масок сделали в целом. График первые две недели карантина был буквально 24/7 - были и ночные смены. На месте работали четыре человека, еще троим заготовки из спанбонда давали домой.  Раздавали их как прихожанам - бывало, и по 400–500 штук в день, так и благотворительным организациям, и бездомным», - сообщили в храме Рождества Христова на Березняках.

Также в рейтинг издания вошел заслуженный врач Украины, хирург, общественный деятель и диакон Украинской Православной Церкви Ростислав Валихновский, который вместе с Тернопольским медуниверситетом и центром Андрея Ковальчука разрабатывает методику лечения коронавируса с помощью мезенхимальных стволовых клеток и глава Международного благотворительного фонда в честь Покрова Пресвятой Богородицы Вадим Новинский, выделивший на борьбу с коронавирусом свыше 80 млн грн.
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