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Украинские аграрии подходят к завершению 2019-2020 маркетингового года (МГ, июль 2019 - июнь 2020) и по состоянию на 15 мая поставили на внешние рынки 52,4 млн тонн зерна, что составляет 97% от прогноза по экспорту. Об этом свидетельствуют данные аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, передает УНИАН.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 19,68 млн тонн, ячменя - почти 4,8 млн тонн, кукурузы - 27,3 млн тонн, ржи - 8,2 тыс. тонн. Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур - 306,3 тыс. тонн, что на 50,4 тыс. тонн больше, чем за соответствующий период прошлого МГ.

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, урожай в Украине в 2019 году составил 75 млн тонн, из которых 54 млн тонн будут экспортированы на внешние рынки. Украина утвердила предельные объемы экспорта пшеницы в 2019-2020 маркетинговом году на уровне 20,2 млн тонн.

Аграрии в 2018-2019 маркетинговом году экспортировали 49,7 млн тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства.
ForUm

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