Украина в 2018-2019 маркетинговом году (МГ, 1 июля 2018 - 30 июня 2019) поставила на внешние рынки 49,7 млн тонн зерна, что на 26,1% больше, по сравнению с предыдущим маркетинговым годом, и является рекордом за всю историю независимости государства, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Министерства аграрной политики и продовольствия.



В частности, экспорт пшеницы сократился на 8,8%, по сравнению с 2017-2018 МГ, и составил 15,6 млн тонн. Экспорт ячменя сократился на 18,6%, до 3,6 млн тонн.

В то же время, экспорт кукурузы за отчетный период увеличился в 1,6 раз, до 29,8 тыс. тонн. Кроме того, в 2018-2019 маркетинговом году было экспортировано 300 тыс. тонн муки, что на 27% меньше, чем в прошлом маркетинговом году.

Украинские аграрии в 2017-2018 МГ экспортировали 39,4 млн тонн зерновых. Аграрии в 2016-2017 МГ экспортировали 43,8 млн тонн зерновых, что являлось рекордом за всю историю независимости государства.