также в разделеЭкономика
Нацбанк отменил ряд валютных ограничений для бизнеса 11
Украина впервые импортировала электроэнергию из ЕС 28
У Медведчука заявили, что новая власть продолжает грабить народ с помощью коррупционных схем «Роттердам+» и «Дюссельдорф+» 58
В Украине прекратила действовать формула «Роттердам+» 89
С июля двум категориям украинцев повысили пенсии 81
В новом энергорынке цена на электроэнергию ДТЭК Ахметова упала на 25% 121
В Украине вырос прожиточный минимум 27
Кистион: Рынок электрической энергии успешно запустился 51
«Правило 100 евро»: с 1 июля меняется налогообложение посылок из-за рубежа 31
Стало известно, сколько в прошлом году заработало руководство Нафтогаза 50
РФ возобновит поставки сжиженного газа в Украину 68
ЕБРР выделит €150 миллионов на модернизацию украинских электросетей 22
«Зеленый» тариф для солнечных панелей на крышах снизят в три раза с 2025 года 49
Курс доллара в обменниках упал ниже 26 гривен 46
Украина ввела антидемпинговые пошлины на товары из РФ и Китая 24
Госдолг Украины сократился почти на $1,5 миллиарда 24
Приватбанк одержал победу в Верховном суде в споре с бывшими владельцами 50
Зеленский внес в Раду законопроект о снижении цен на электроэнергию 190

Украина в 2018-2019 маркетинговом году (МГ, 1 июля 2018 - 30 июня 2019) поставила на внешние рынки 49,7 млн тонн зерна, что на 26,1% больше, по сравнению с предыдущим маркетинговым годом, и является рекордом за всю историю независимости государства, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Министерства аграрной политики и продовольствия. 

В частности, экспорт пшеницы сократился на 8,8%, по сравнению с 2017-2018 МГ, и составил 15,6 млн тонн. Экспорт ячменя сократился на 18,6%, до 3,6 млн тонн.

В то же время, экспорт кукурузы за отчетный период увеличился в 1,6 раз, до 29,8 тыс. тонн. Кроме того, в 2018-2019 маркетинговом году было экспортировано 300 тыс. тонн муки, что на 27% меньше, чем в прошлом маркетинговом году.

Украинские аграрии в 2017-2018 МГ экспортировали 39,4 млн тонн зерновых. Аграрии в 2016-2017 МГ экспортировали 43,8 млн тонн зерновых, что являлось рекордом за всю историю независимости государства.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
2631 грн.
16
Теги