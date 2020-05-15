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Прокуратура АР Крым начала уголовное производство по факту вынесения судьей заведомо неправосудного решения (ч. 2 ст. 375 УК Украины) о снятии ареста с судна.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, судьей одного из районных судов Одессы 13 мая 2020 вынесено решение об отмене ареста на судно в уголовном производстве по факту незаконной добычи песка в заповедных зонах Черного моря у побережья Крыма.

Арест был наложен этим судом еще 16 июля 2018 по ходатайству прокуратуры АР Крым в качестве обеспечения возмещения убытков за нелегальную добычу природных ископаемых, которые, согласно заключению экспертизы, составляет более 140 млн грн.

После передислокации органа досудебного расследования – Главного управления Нацполиции в АР Крым и г. Севастополе из Одессы в Херсон, зная о неподсудности дела районному суду Одессы, адвокаты владельца в марте 2020 обратились именно в этот суд.

«Прокуратура АР Крым обжалует незаконное решение районного суда в Апелляционном суде Одесской области. Действиям судьи будет предоставлена ​​соответствующая правовая оценка», - заверили в ведомстве.
ForUm

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