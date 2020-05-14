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В суд направлено обвинительное заключение в отношении двух должностных лиц управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ Нацполиции в Киеве. Правоохранители обвиняются в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды за несовершение им в интересах третьих лиц действий, с использованием служебного положения, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины), сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.

Следствием установлено, что правоохранители требовали и получили более 160 тысяч гривен взятки от лиц, которые содержат места разврата, занимаются сутенерством и привлечением лиц к занятию проституцией. За деньги правоохранители должны были «закрывать глаза» на указанные преступления. Неправомерная выгода перечислялась несколькими траншами на карточный счет.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла прокуратура Киева. Оперативное сопровождение - Управление СБУ в Киеве и Киевской области.

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
ForUm

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