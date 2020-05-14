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Департамент Организации Объединенных Наций (ООН) по экономическим и социальным вопросам прогнозирует сокращение мирового ВВП на 3,2% в 2020 году по сравнению с годом ранее. Об этом сказано в отчете департамента «Экономическая ситуация в мире и ее перспективы по состоянию на середину 2020 года», передает УНИАН.

В частности, ООН прогнозирует, что мировая экономика в 2020-2021 годах потеряет около 8,5 триллиона долларов.

Согласно отчету, в 2020 году наибольшее сокращение ВВП будет наблюдаться в развитых странах – на 5%.

ООН прогнозирует, что признаки восстановления мировая экономика начнет демонстрировать в 2021 году. В организации подчеркнули, что усиление сотрудничества стран в вопросах экономического развития и финансово-экономическая помощь международного сообщества странам, которые наиболее пострадали от коронавируса, являются ключевыми шагами для ускорения восстановления мировой экономики.

 
ForUm

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