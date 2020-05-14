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Главный врач медицинского учреждения определяет, какая сумма уплачивается конкретному медицинскому работнику, который работает с больными коронавирусной болезнью. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.

«Если мы говорим о медицинских работниках, работающих с коронавирусом, то персональный состав этих медицинских работников определяет конкретный главный врач. Он непосредственно, как руководитель медицинского учреждения, получает деньги за лечение больных коронавирусом, в котором учтены 300% заработной платы медицинского персонала. И они уже определяют, какому медицинскому работнику, что платится. В том числе, и если работал медицинский работник, который не в штате этого учреждения, но есть определенный механизм, как это все делать и выплачивать. Непосредственно главный врач определяет это», - сказал Степанов.

Он отметил, что задачей Минздрава было обеспечить средствами в 300 процентов к заработной плате всех медицинских работников, задействованных в лечении больных коронавирусной болезнью.

Напомним, ранее в Минздраве объяснили, что в основном местные власти считали доплаты не от оклада, а от отработанного времени, используя не постановление Кабинета Министров, а решение Министерства политики от 2003 года. Поэтому, даже имея деньги для выплат, региональная власть не смогла осуществить необходимые доплаты врачам, которые работают с больными COVID-19.

24 апреля Кабинет Министров утвердил решение о доплатах медикам, которые лечат больных COVID-19, в размере до 300% заработной платы.
ForUm

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