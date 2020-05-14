также в разделеОбщество
Опендатабот отрицает обвинения полиции в «сливе» данных 14
На Разумкова и Гетманцева подали в суд из-за «антиколомойского» закона 19
В Минздраве пояснили, как распределяют доплаты медикам 14
Названо имя 24-летнего военного, убитого снайпером на Донбассе 15
СМИ: В Донецке арестовали обвиняемого по делу MH17 50
Кабмин уволил главу Госрезерва 36
Полиция не обнаружила фактов кибератак на «Дию» 15
Рябошапка заявил, что Венедиктова способствовала его увольнению 13
Суд отправил Микитася под домашний арест 16
Из-за пандемии Минюст предлагает отпустить часть заключенных 27
В Украине впервые от COVID-19 выздоровели больше людей, чем заразились 32
Мининфраструктуры представило план возобновления работы транспорта 27
Руководство Одесской таможни подозревают в организации коррупционной схемы 19
С 22 мая планируют открыть детсады, гостиницы и запустить общественный транспорт 40
Гладковскому сообщили об изменении подозрения 39
Криклий: Внутреннее и международное авиасообщение могут восстановить одновременно 23
ВОЗ предупреждает об опасности преждевременного выхода из карантина 55
В Украине запустят новый метод тестрования на COVID-19 59

Всемирная организация здравоохранения считает, что коронавирус может стать эндемичным, то есть будет постоянно существовать среди людей. Об этом заявил руководитель программ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения ВОЗ Майк Райан, передает УНИАН со ссылкой на Reuters.

«Важно открыто сказать: этот вирус может стать еще одним эндемичным вирусом и, возможно, никогда не исчезнет», – отметил эксперт.

По словам Райана, данное заболевание может стать длительной проблемой. Однако, добавил он, мир может взять под контроль распространение вируса с помощью вакцины – если такая будет создана.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2959 грн.
15
Теги