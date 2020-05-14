Всемирная организация здравоохранения считает, что коронавирус может стать эндемичным, то есть будет постоянно существовать среди людей. Об этом заявил руководитель программ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения ВОЗ Майк Райан, передает УНИАН со ссылкой на Reuters.

«Важно открыто сказать: этот вирус может стать еще одним эндемичным вирусом и, возможно, никогда не исчезнет», – отметил эксперт.

По словам Райана, данное заболевание может стать длительной проблемой. Однако, добавил он, мир может взять под контроль распространение вируса с помощью вакцины – если такая будет создана.