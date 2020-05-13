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В течение 6-12 мая было совершено 18 DDoS-атак на государственные информационные ресурсы, подавляющее большинство из которых – на сайты Офиса президента Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Отмечается, что в течение 6-12 мая система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга зафиксировала 10964 подозрительных событий. Подавляющее большинство из них касается выявления нестандартных протоколов или событий (45%), попыток сетевого сканирования (23%), выявления сетевого трояна (16%) и попыток получения прав администратора (10%).

Системой защищенного доступа государственных органов к сети интернет было заблокирован 7908 различных видов атак, 99% из которых - сетевые атаки прикладного уровня. Также были заблокированы 18 DDoS-атак (подавляющее большинство - на сайты Офиса президента Украины).

В ведомстве подчеркнули, что правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 3207 киберинцидентов.

Около 98% обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM. Основное количество инцидентов касается распространения ШПЗ (94% от общего количества) и фишинга (до 4%).

«Госспецсвязи обращается ко всем: в случае каких-либо киберинцидентов, кибератак или подозрительных действий в отношении информационно-телекоммуникационных систем просим информировать правительственную команду реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA», – сказано в сообщении.
ForUm

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