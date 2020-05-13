В Подольском районе Киева на улице Мостицкой в результате конфликта мужчина получил огнестрельное ранение, сообщает пресс-служба столичной полиции.

По спецлинии «102» от врачей поступило сообщение о том, что на стоянке возле храма на улице Мостицкой в результате конфликта получил огнестрельное ранение человек. Пострадавший госпитализирован в больничное учреждение для оказания медицинской помощи.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Подольского управления полиции, которая устанавливает все обстоятельства инцидента.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15; ч. 1 ст. 115 (Оконченное покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают лицо, причастное к совершению преступления.