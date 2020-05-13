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В Киево-Печерской лавре в Академическом храме в честь Рождества Божией Матери сегодня, в день Преполовение Пятидесятницы, управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) совершил Божественную литургию.

Фото: Фейсбук митрополита Антония

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальную страницу в Фейсбук митрополита Антония, во время Литургии были помянуты имена всех усопших священнослужителей, которые умерли от COVID-19.

Также были вознесены особые прошения об избавлении от коронавируса и о здравии врачей.

В конце богослужения митрополит Антоний поздравил присутствующих с праздником.
ForUm

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