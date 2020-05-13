Министерство инфраструктуры Украины прилагает все усилия, чтобы после окончания карантина пассажирский транспорт смог постепенно восстановить свою работу при условии обязательного соблюдения всех противоэпидемических мероприятий. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе расширенной встречи с международными пассажирскими автомобильными перевозчиками.

«Работаем сейчас над тем, чтобы пассажирский транспорт смог постепенно возобновить работу. Но в безопасном формате – с обязательным соблюдением масочного режима, дезинфекции, учитывая ограничения по количеству пассажиров и посадочных мест. Как министр инфраструктуры я защищаю вас, перевозчиков и всех работников отрасли», - отметил глава ведомства.

Он сообщил, что со своей стороны Министерство инфраструктуры Украины уже подготовило предложения по поэтапному восстановлению пассажирских перевозок. «Сейчас совместно с Министерством здравоохранения мы обсуждаем и прорабатываем этот вопрос. Надеемся на конструктивную позицию, которая позволит защитить граждан и обеспечить работу транспорта», - подчеркнул Криклий.

В ходе встречи участники обсудили вопросы восстановления автомобильных пассажирских перевозок, в частности, работу нелегалов во время карантина.

Участие в мероприятии приняли представители Министерства и международные пассажирские автомобильные перевозчики из Волынской, Львовской, Тернопольской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой областей, а также города.