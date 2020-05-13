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За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» у Павлополя и дважды вблизи Старогнатовки противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По окрестностям Опытного оккупанты задействовали крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

На обстрелы противника Объединенные силы дали адекватный ответ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» враг дважды обстрелял защитников Крымского, использовав минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Рядом с Луганским оккупанты трижды нарушали режим прекращения огня, применив 82 мм минометы, противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

По данным разведки, 12 мая украинские военнослужащие ранили пять российских оккупантов.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» у Гнутово противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские воины в ответ решительно применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
ForUm

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