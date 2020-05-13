По информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, выполнили противоэпидемические требования и могут работать с 13 мая 29 агропродовольственных рынков, сообщает пресс-служба КГГА.

А именно:

Торговая площадка «Феофановский», ул. Заболотного 48-А.

Рынок «Демеевская», ООО «Манхэттен», ул. Изюмская, 1.

ТРК «Базар на лесной», ООО «Панорама-Инвест», ул. Попудренко, 65.

Рыночный комплекс «Маяк», ПФ ООО «Ремонтник», ул. Попудренко, 90/2

КП «Владимирский рынок», ул. Антоновича, 115.

ООО «Печерский рынок», Печерская площадь, 1.

Рынок «Иллис», ООО «Иллис», ул. Чернобыльская, 16/80.

КП «Бессарабский рынок», Бессарабская площадь, 2.

Рынок «Левобережный», ЗАО «Днепровский рынок», ул. Сверстюка, 3.

Т/М «Дарница», ЗАО «Днепровский рынок», ул. Попудренко, 5.

ООО «Путь», рынок Путь, ул. Зодчих, 52/1.

Рынок ЧП «Колибрис», ул. Л. Курбаса, 6.

Рынок «Одесский», АОЗТ «Истерн-Трейд», проспект Академика Глушкова, 32-38.

ООО «РУИОЛ», «Рынок« Выгуровский », ул. Бальзака, 94.

ЗАО «Рынок« Нивки », ул. Щербакивского, 47.

МЧП «Забота», ул. Туполева, 13.

ООО «ТК« Борщаговский »Рынок« Западный », ул. Депутатская, 2.

Рынок «Отрадненский», ОАО «Торговый комплекс« Борщаговский », бульвар В. Гавела, 18.

ООО «Цветочная Поляна» Рынок «Лукьяновский», ул. Юрия Ильенко, 1.

ООО «Фермер - Торг Плюс», ул. Электротехническая, 18

Рынок «Полесье», ООО «Полесье», ул. Минский, 2-А.

Рынок «Виноградарь», ООО «Рынок« Виноградарь », ул. Василия Порика, 2-А.

ООО «Агрорынок», ул. Вербицкого, 32.

Рынок «Днепр», ООО «ТД« Днепр », б-р Кольцова, 12.

ЗАО «Фирма Лесная» Рынок «Лесной», ул. Миропольская, 2.

ООО «Дарницкий рынок», ул. Сормивська, 15.

Рыночный комплекс «Соломенский», ООО «Фирма» Гарант », ул. Соломенская, 24.

КП «Житний рынок», ул. Верхний Вал, 16.

ООО «Нисэко», рынок «Позняки», ул. Ревуцкого, 12/1.

В КГГА напомнили, что агропродовольственные рынки столицы открывают постепенно при условии выполнения ряда противоэпидемических требований.

Так, на рынках должны обеспечить:

масочный режим работников и посетителей;

дистанционную термометрию на входе;

недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ;

обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями;

дезинфекцию контактных поверхностей каждые 3:00.

Восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, должно быть обеспечено недопущению стихийной торговли вокруг.

Действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.