По информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, выполнили противоэпидемические требования и могут работать с 13 мая 29 агропродовольственных рынков, сообщает пресс-служба КГГА.
А именно:
- Торговая площадка «Феофановский», ул. Заболотного 48-А.
- Рынок «Демеевская», ООО «Манхэттен», ул. Изюмская, 1.
- ТРК «Базар на лесной», ООО «Панорама-Инвест», ул. Попудренко, 65.
- Рыночный комплекс «Маяк», ПФ ООО «Ремонтник», ул. Попудренко, 90/2
- КП «Владимирский рынок», ул. Антоновича, 115.
- ООО «Печерский рынок», Печерская площадь, 1.
- Рынок «Иллис», ООО «Иллис», ул. Чернобыльская, 16/80.
- КП «Бессарабский рынок», Бессарабская площадь, 2.
- Рынок «Левобережный», ЗАО «Днепровский рынок», ул. Сверстюка, 3.
- Т/М «Дарница», ЗАО «Днепровский рынок», ул. Попудренко, 5.
- ООО «Путь», рынок Путь, ул. Зодчих, 52/1.
- Рынок ЧП «Колибрис», ул. Л. Курбаса, 6.
- Рынок «Одесский», АОЗТ «Истерн-Трейд», проспект Академика Глушкова, 32-38.
- ООО «РУИОЛ», «Рынок« Выгуровский », ул. Бальзака, 94.
- ЗАО «Рынок« Нивки », ул. Щербакивского, 47.
- МЧП «Забота», ул. Туполева, 13.
- ООО «ТК« Борщаговский »Рынок« Западный », ул. Депутатская, 2.
- Рынок «Отрадненский», ОАО «Торговый комплекс« Борщаговский », бульвар В. Гавела, 18.
- ООО «Цветочная Поляна» Рынок «Лукьяновский», ул. Юрия Ильенко, 1.
- ООО «Фермер - Торг Плюс», ул. Электротехническая, 18
- Рынок «Полесье», ООО «Полесье», ул. Минский, 2-А.
- Рынок «Виноградарь», ООО «Рынок« Виноградарь », ул. Василия Порика, 2-А.
- ООО «Агрорынок», ул. Вербицкого, 32.
- Рынок «Днепр», ООО «ТД« Днепр », б-р Кольцова, 12.
- ЗАО «Фирма Лесная» Рынок «Лесной», ул. Миропольская, 2.
- ООО «Дарницкий рынок», ул. Сормивська, 15.
- Рыночный комплекс «Соломенский», ООО «Фирма» Гарант », ул. Соломенская, 24.
- КП «Житний рынок», ул. Верхний Вал, 16.
- ООО «Нисэко», рынок «Позняки», ул. Ревуцкого, 12/1.
В КГГА напомнили, что агропродовольственные рынки столицы открывают постепенно при условии выполнения ряда противоэпидемических требований.
Так, на рынках должны обеспечить:
- масочный режим работников и посетителей;
- дистанционную термометрию на входе;
- недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ;
- обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями;
- дезинфекцию контактных поверхностей каждые 3:00.
Восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, должно быть обеспечено недопущению стихийной торговли вокруг.
Действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.
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