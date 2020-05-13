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По информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, выполнили противоэпидемические требования и могут работать с 13 мая 29 агропродовольственных рынков, сообщает пресс-служба КГГА.

А именно:

  • Торговая площадка «Феофановский», ул. Заболотного 48-А.
  • Рынок «Демеевская», ООО «Манхэттен», ул. Изюмская, 1.
  • ТРК «Базар на лесной», ООО «Панорама-Инвест», ул. Попудренко, 65.
  • Рыночный комплекс «Маяк», ПФ ООО «Ремонтник», ул. Попудренко, 90/2
  • КП «Владимирский рынок», ул. Антоновича, 115.
  • ООО «Печерский рынок», Печерская площадь, 1.
  • Рынок «Иллис», ООО «Иллис», ул. Чернобыльская, 16/80.
  • КП «Бессарабский рынок», Бессарабская площадь, 2.
  • Рынок «Левобережный», ЗАО «Днепровский рынок», ул. Сверстюка, 3.
  • Т/М «Дарница», ЗАО «Днепровский рынок», ул. Попудренко, 5.
  • ООО «Путь», рынок Путь, ул. Зодчих, 52/1.
  • Рынок ЧП «Колибрис», ул. Л. Курбаса, 6.
  • Рынок «Одесский», АОЗТ «Истерн-Трейд», проспект Академика Глушкова, 32-38.
  • ООО «РУИОЛ», «Рынок« Выгуровский », ул. Бальзака, 94.
  • ЗАО «Рынок« Нивки », ул. Щербакивского, 47.
  • МЧП «Забота», ул. Туполева, 13.
  • ООО «ТК« Борщаговский »Рынок« Западный », ул. Депутатская, 2.
  • Рынок «Отрадненский», ОАО «Торговый комплекс« Борщаговский », бульвар В. Гавела, 18.
  • ООО «Цветочная Поляна» Рынок «Лукьяновский», ул. Юрия Ильенко, 1.
  • ООО «Фермер - Торг Плюс», ул. Электротехническая, 18
  • Рынок «Полесье», ООО «Полесье», ул. Минский, 2-А.
  • Рынок «Виноградарь», ООО «Рынок« Виноградарь », ул. Василия Порика, 2-А.
  • ООО «Агрорынок», ул. Вербицкого, 32.
  • Рынок «Днепр», ООО «ТД« Днепр », б-р Кольцова, 12.
  • ЗАО «Фирма Лесная» Рынок «Лесной», ул. Миропольская, 2.
  • ООО «Дарницкий рынок», ул. Сормивська, 15.
  • Рыночный комплекс «Соломенский», ООО «Фирма» Гарант », ул. Соломенская, 24.
  • КП «Житний рынок», ул. Верхний Вал, 16.
  • ООО «Нисэко», рынок «Позняки», ул. Ревуцкого, 12/1.

В КГГА напомнили, что агропродовольственные рынки столицы открывают постепенно при условии выполнения ряда противоэпидемических требований.

Так, на рынках должны обеспечить:

  • масочный режим работников и посетителей;
  • дистанционную термометрию на входе;
  • недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ;
  • обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями;
  • дезинфекцию контактных поверхностей каждые 3:00.

Восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, должно быть обеспечено недопущению стихийной торговли вокруг.

Действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.
ForUm

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