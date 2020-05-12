В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в Европе и мире из-за распространения COVID-19 Мыстецький арсенал не сможет провести Х Международный фестиваль «Книжный Арсенал» в этом году и переносит его на 26-30 мая 2021.

«Мы ответственно подходим к соблюдению всех своих обязательств перед партнерами, участниками, гостями и посетителями Книжного Арсенала. Наша команда вложила много времени и усилий в анализ всех рисков ближайших месяцев, и сейчас четко понятно, что в условиях неопределенности, в которых оказался мир в связи с пандемией, проведение масштабного международного события в этом году слишком рискованно. Тем более, события, которое привлекает десятки тысяч гостей, посетителей и предполагают активное общение. Поэтому мы приняли крайне непростое, но, по нашему мнению, наиболее адекватное обстоятельствам решение - перенести Х Книжный Арсенал на следующий год», - сказала директор Мистецького арсенала Олеся Островская-Лютая.

Отмечается, что в этом году с 19 мая по 10 июня состоится дистанционная профессиональная программа Книжного Арсенала, направленная на усиление экспортных возможностей украинских издателей и привлечение иностранных литературных агентов к переводу украинских книг. В онлайн-программе «Литература на экспорт» предусмотрены встречи и воркшопы с зарубежными экспертами книжного дела и украинскими издателями, серия лекций на английском языке об украинской литературе, украинском книжном рынке, грантовых программах для переводов на иностранные языки украинских книг, запланирован ряд переговоров украинских и зарубежных издателей.

Ранее Художественный арсенал сообщал о переносе Х Международного фестиваля «Книжный Арсенал» на более поздние даты этого года - в августе. Книжный Арсенал является международным событием, ежегодно собирает более 100 иностранных гостей, более 200 издателей и культурных институтов, более 55 тыс. посетителей. Украинское правительство определило критерии ослабление карантина, однако, массовые собрания людей и открытие границ станут возможны нескоро.