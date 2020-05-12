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Одесса планирует в этом году быть 100% туристическим центром Украины и рассчитывает принять 4-5 миллионов туристов. Об этом заявил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОГА.

«Если мы постепенно выйдем из карантина, то особых оговорок быть не должно. Очень хочется надеяться, что в ближайшее время вернемся к нормальной жизни, возможно, с определенными ограничениями, связанными с передвижением за границу, например, но не внутри государства. При наличии коллективного иммунитета к COVID-19 - этот вопрос будет решен», - считает Куцый.

Вероятно, количество туристов может достичь 4-5 миллионов человек, добавил он. «Авиасообщение с другими странами мира пока приостановлено, а потому основной поток туристов ожидаем именно в Одесской области. Одесса будет 100% туристическим центром Украины в этом году», - убежден Куцый.
ForUm

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