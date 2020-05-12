Для выполнения всех видов работ по ремонту и отделке фасада высотных зданий каждая строительная площадка должна быть оборудована подъемником. Наличие строительной люльки гарантирует безопасность рабочей бригады и стройматериалов, а также высокую скорость решения поставленных перед специалистами задач.

В чем достоинства фасадных подъемников?

Строительные люльки обладают рядом преимуществ, которые делают их незаменимыми на любом строительстве. К ним относится:

эффективность при работе в труднодоступных местах фасада;

простота в установке и демонтаже. Произвести сборку конструкции сможет каждый – для этого достаточно пройти подробный инструктаж;

возможность эксплуатации практически при любых погодных условиях – строительные люльки могут использоваться даже при сильном ветре, чего нельзя сказать о страховочных тросах;

экономия – компания, использующая подъемники, практически сразу ощущает снижение затрат на оплату труда грузчиков и разнорабочих.

Еще одно большое достоинство строительных люлек – длительный срок эксплуатации. При условии правильного обслуживания и своевременного ремонта, они способны служить десятки лет. Если строительная компания решит купить строительную люльку – она сделает выгодное вложение, которое позволит ей сэкономить немалые средства на аренде этого оборудования.

Виды подвесных люлек

Фасадные подъемники делятся между собой по нескольким важным критериям. К ним относится:

максимальная грузоподъемность – от этого параметра зависит скорость выполнения строительных работ. Чем больше вес, который способна поднять люлька, тем выше ее стоимость. Большинство представленных на рынке моделей работают с массой от 350 до 500 кг/. Этого достаточно для транспортировки нескольких человек и необходимых им стройматериалов;

размеры и форма корзины, вылет консоли и тип подъемного механизма – в стандартном оснащении люлька представляет собой конструкцию прямоугольной формы с высотой ограждения 1,5–2 м. Строительный подъемник крепится к крыше или через окно здания посредством одной или двух консолей, вылет которых зависит от схемы монтажа подъемника. При этом важно, чтобы крепления позволяли люльке свободно передвигаться вдоль стены. За возможность подъема конструкции отвечают 2 троса, расположенных по обе ее стороны.

Для поддержания баланса подъемника на крыше здания должны быть установлены противовесы, масса которых зависит от размеров и грузоподъемности люльки.

ООО «Симакс Украина» – надежный партнер строительного бизнеса

Компания «Симакс Украина» – официальный поставщик строительных люлек производства компании CMAX (Китай), успешно работающей на мировом рынке с 1984 года. Все представленные к продаже подъемники соответствуют всем мировым стандартам качества и безопасности.

В наличии компании «Симакс Украина» постоянно находятся порядка 50 фасадных люлек, предназначенных для продажи. Каждый из подъемников прошел испытания и сертификацию, а также обладает пакетом документов, необходимых для практической эксплуатации.