также в разделеРелигия
На Буковине верующие УПЦ записали видеообращение к Президенту с просьбой защитить их права 7
Патриарх Кирилл молится о погибших при пожаре в хосписе в Красногорске 7
Священник УПЦ записал две песни, посвященные пережившим Вторую мировую войну 16
Украинские власти заявили, что в Святогорской лавре не обнаружено случаев заболевания COVID - 19 7
В Киеве в этот день более тысячи лет назад была освящена Десятинная церковь 12
Патриарха Варфоломея обвиняют в поддержке попытки госпереворота в Турции 12
Митрополит Антоний рассказал, о чем стоит помнить после карантина 18
Воспитанники Киевской духовной семинарии попали в «Книгу рекордов Украины» 11
На Буковине рассказали, как храм УПЦ восстанавливается спустя неделю после штурма активистами ПЦУ 16
В УПЦ заметили, что ситуацию с пандемией использовали против Церкви 8
В Совете Церквей предложили способы ослабления карантина для религиозных организаций 23
Управделами УПЦ заявил о том, что захваты храмов и избиения верующих требуют правовой оценки 45
В этапах послабления карантина Кабмин не учел религиозную сферу жизни украинцев – Митрополит Антоний 18
Львовский митрополит УПЦ поздравил медсестер с профессиональным праздником 12
Митрополит Антоний рассказал о пророческих словах покойного Митрополита Владимира 15
Митрополит Антоний рассказал об особенностях Причастия в условиях пандемии 23
В Почаеве в условиях карантина монахи чтят память преподобного Амфилохия 35
Священник УПЦ рассказал, как Церковь помогает нуждающимся во время пандемии на Закарпатье 10

В Беларуси торжества по случаю 500-летия монастыря в честь Жировичской иконы Божией Матери не состоятся в назначенное ранее время и будут перенесены на более поздний срок.

Фото: Планета Беларусь

Об этом сообщается на сайте Белорусской Православной Церкви.

«Главные церковно-общественные юбилейные мероприятия предполагалось осуществить 19 и 20 мая 2020 года в Успенском ставропигиальном мужском монастыре в агрогородке Жировичи Слонимского района Гродненской области. В настоящее время в связи с непредвиденной, сложной эпидемиологической обстановкой принято решение - перенести памятные юбилейные мероприятия на более поздний срок», - сказано в сообщении.

Новые даты проведения церковно-общественных мероприятий будут определены после завершения пандемии коронавируса.

В 2020 году Белоруссия вспоминает знаковые для истории православия юбилейные даты - 550-летие обретения Жировичской иконы Божией Матери, 500-летие ее повторного чудесного обретения и 500-летие со времени основания Успенского Жировичского монастыря.

С 20 апреля Минская духовная семинария (находится в Жировичах) и Жировичский монастырь находятся в режиме карантина.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги