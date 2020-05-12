Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что некоторые страны снимают карантинные ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом, не подготовившись к предотвращению новой вспышки.

Об этом заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, сообщает НВ.

«Я очень обеспокоен тем, что некоторые страны настроены на езду вслепую течение следующих нескольких месяцев», — отметил он.

ВОЗ выступила с подобным предупреждением в то время, как Франция и Бельгия вышли из ограничений, которые продолжались в течение нескольких недель, а Нидерланды 11 мая позволили детям вернулись в школу, тогда как Великобритания обозначила планы возобновить работу экономики.

В ВОЗ предупреждают, что без постоянного тестирования и отслеживания контактов заболевших, страны, которые выходят из карантина, могут столкнуться с мощной новой волной заболеваний.

О новой вспышке COVID-19 после снятия ограничений уже сообщила Южная Корея. О росте уровня новых заболеваний заявила также Германия.