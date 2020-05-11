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Во вторник, 12 мая, в Украине порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, в западных областях местами 25 м/с; ночью на западе, днем ​​на большей части территории страны грозы, в отдельных районах град (I уровень опасности, желтый), сообщает Укргидрометцентр.

Ночью 13 мая в западных областях заморозки в воздухе 0-3 ° (II уровень опасности, оранжевый), в северных и центральных областях, кроме Днепропетровской, заморозки на почве 0-5 ° (I уровень опасности, желтый).
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