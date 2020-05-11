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За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ООС из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сводке штаба.

Для подавления огневых средств противника ВСУ оперативно применили штатное вооружение.

По украинским военнослужащим, выполняющих задачи у Авдеевки в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», российские наемники пять раз открывали огонь. Здесь враг выпустил 41 мину из минометов 120-го и 82-го калибров и применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Недалеко от населенного пункта Старогнатовка оккупанты дважды вели огонь из вооружения боевых машин пехоты.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил пять обстрелов по защитникам Орехово из запрещенных минскими соглашениями вооружений. В общем вооруженные формирования РФ использовали 25 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 54 мины 120-го и 82-го калибров. Кроме этого враг применял противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Позиции Объединенных сил рядом с Новотошковском оккупанты обстреляли три раза – из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также 120 мм и 82 мм минометов.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, трое – боевое травмирование.

По данным разведки, 10 мая украинские военнослужащие ранили пять российских оккупантов.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
ForUm

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