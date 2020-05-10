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Одесская епархия Украинской Православной Церкви поздравила ветеранов с 75-летием Победы во Второй мировой войне.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «Православную Одессу», 9 мая по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела глава Социального отдела протоирей Павел Полещук с духовенством Одесской епархии посетили ветеранов войны города-героя Одессы, которых поздравили с праздником Дня Победы.

Ветеранам от Одесской епархии передали продуктовые наборы и финансовую помощь, а епархиальный хор исполнил военные песни.

«Мы от всей души сердечно поздравили с днем Великой Победы участников боевых действий, которые были рады видеть священнослужителей в своих небольших жилищах. Наш хор исполнил для них песни военных лет. В завершение встречи ветераны искренне и тепло поблагодарили за внимание к ним и за память о Великой Отечественной войне. Мы пожелали всем защитникам нашей Родины помощи Божией и крепкого здоровья, а также вручили праздничные продуктовые наборы и материальную помощь», - рассказали в Одесской епархии.
ForUm

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