В Изюме на Харьковщине отметили день священномучеников Изюмской земли.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Изюмской епархии, 9 мая, в праздник священномучеников и исповедников Изюмской земли, в Вознесенском кафедральном соборе Изюма была совершена соборная Божественная литургия, которую возглавил митрополит Изюмский и Купянский Елисей.

По окончании богослужения правящий архиерей обратился к молящимся со словами благодарности за совместную молитву и пожелал верующим покровительства священномучеников и исповедников земли Изюмской.

Архиепископ Городницкий Александр подчеркнул, что «подвиг новомучеников вдохновляет нас на борьбу со своими недостатками, как мученики, укрепляемые Господом, прошли горнило страданий до конца, так и мы, взирая на их подвиг, будем достойными христианами и чадами Церкви Христовой».

По решению Священного Синода УПЦ от 2019 года, день памяти новомучеников Изюмских Церковь отмечает в субботу третьей седмицы после Пасхи.