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Иерархи Украинской Православной Церкви поздравили украинок с днем Матери, который в нашей стране отмечают 10 мая.

Фото: Иона Черепанов /Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ, архиереи обратились к женщинам-матерям со словами поздравления через видеообращения и публикации в соцсетях.

Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний опубликовал на своей странице в Фейсбук видеоролик, посвященный всем матерям. 

«Мама... Кажется, это простое слово, но сколько в нем нежности, ласки и тепла. Материнство – это самое первое благословение Божье и Божья любовь, явленная еще при матери-Еве. Мама – это самое дорогое, что есть в нашей жизни, и день Матери – это праздник самого прекрасного для нас человека на земле. В день Матери мы поздравляем всех мам, желаем, чтобы Господь наш Иисус Христос со своей Святой Матерью и всеми святыми всегда и во всем помогал вам нести этот нелегкий крест материнства. С праздником вас, дорогие мамы!», - обратился владыка Антоний к украинским матерям.

Также видеопоздравление с Днем матери опубликовал на своей странице в Телеграмм викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор (Коцаба):

«Мама - первое слово, которое еще бессознательно говорит младенец. Оно хранит в себе приятные детские воспоминания и искреннее материнское тепло. С этим словом мы обращаемся к самому близкому, милому и доброму для нас человеку... Ежегодно во второе воскресенье мая, когда уже цветет все вокруг и звенит пение птиц, теплый весенний ветер приносит к нам праздник матери. Поздравляя сегодня наших самых дорогих матерей с праздником, давайте просто низко поклонимся и поблагодарим их за то, что дали нам жизнь. За бессонные ночи и заботливые дни, за строгость и поблажки в воспитании, за беззаботное детство и ежедневную молитвенную жизненную поддержку, за настоящую материнскую любовь. С праздником вас, дорогие наши матери!».

Настоятель столичного Свято-Троицкого Ионинского монастыря, архиепископ Обуховский Иона опубликовал в день Матери на своей странице в Фейсбук фотографию, которую лаконично подписал словами: «Мамочка, с праздником! Спасибо!».
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