С начала эпидемии коронавируса в Италии уже вылечился 103 031 человек, у которого ранее подтвердили болезнь COVID-19.
Об этом сообщает агентство ANSA.
Отмечается, что это на 40 08 больше по сравнению с 8 мая.
Количество летальных случаев вследствие коронавируса в Италии выросло на 194 случая за последние сутки в 30 395.
Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Италии составляет 218 268, что на 1 083 случая больше, чем 8 мая.
В Украине с начала эпидемии коронавируса заразились более 15 тысяч людей.
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