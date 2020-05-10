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С начала эпидемии коронавируса в Италии уже вылечился 103 031 человек, у которого ранее подтвердили болезнь COVID-19.

Об этом сообщает агентство ANSA.

Отмечается, что это на 40 08 больше по сравнению с 8 мая.

Количество летальных случаев вследствие коронавируса в Италии выросло на 194 случая за последние сутки в 30 395.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Италии составляет 218 268, что на 1 083 случая больше, чем 8 мая.

В Украине с начала эпидемии коронавируса заразились более 15 тысяч людей.
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