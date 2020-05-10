В аннексированном Россией Крыму резко выросло количество пациентов, госпитализированных с ОРВИ, пневмонией и подозрением на коронавирус.

Об этом сообщает Крым. Реалии со ссылкой на Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи аннексированного полуострова.

В Крыму почти в четыре раза выросло количество госпитализированных с ОРВИ, и удвоилось — с подозрением на коронавирус.

Пациентов стационара с симптомами простуды стало больше почти в четыре раза, с симптомами коронавируса — в два раза.

По данным Центра, за сутки в стационар забрали 42 человека с ОРВИ (13 человек накануне) и 24 — с подозрением на COVID-19 (11 человек накануне).

15 крымчан госпитализированы с диагнозом пневмония.

В Украине с начала эпидемии коронавируса заразились более 15 тысяч людей.