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В Киеве второй раз на этой неделе за сутки скончались три человека от коронавируса COVID-19. Это повторение рекорда с начала пандемии. Такие данные обнародовал мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook в воскресенье, 10 мая.

По его словам, за прошлые сутки коронавирус диагностировали у 34 жителей Киева, среди них двое медиков.

«Заболели 23 женщины в возрасте от 22 до 79 лет и 11 мужчин в возрасте от 22 до 74 лет. Всего в столице 1805 подтвержденных случаев заболевания на COVID-19, 37 случаев летальных», – сообщил Кличко.

По его словам, в больницы были госпитализировали 15 из 34 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей. Еще четыре пациента за сутки выздоровели, их общее число достигло 138.

Кличко также отметил, что в последнее время наибольшая динамика заболеваемости наблюдается в Дарницком и Деснянском районах столицы.

«Эти районы густонаселенные и многие не соблюдают правила безопасности», – пояснил мэр.

Напомним, в Украине с начала эпидемии коронавируса заразились более 15 тысяч людей.
ForUm

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