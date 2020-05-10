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В России зарегистрировано более 200 тыс. случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб РФ по ситуации с коронавирусом.

За последние сутки в России выявили 11 012 случаев коронавирусной инфекцией. Суточный рост заражений составил 5,5%. Всего в стране заболели 209 688 россиян. Также за сутки зафиксировано 88 летальных случев. С начала эпидемии от коронавируса скончались 1915 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Москве (109,7 тыс.) и области (20,5 тыс.), а также в Санкт-Петербурге (7,4 тыс.). К слову, в Москве число заболевших немного снизилось: за сутки заболели 5,6 тыс. человек, что на 100 меньше, чем сообщалось вчера.

7 мая в России зарегистрировали суточный антирекорд по числу заразившихся: вирус подтвердили у 11 321 россиянина.

На данный момент РФ занимает пятое место в мире по числу инфицированных. На четвертом месте находится Великобритания, там зафиксировано 215 тыс. заболевших COVID-19.

Напомним, в Украине с начала эпидемии коронавируса заразились более 15 тысяч людей.
ForUm

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