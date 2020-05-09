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В Закарпатской области до конца 2020 года планируют отремонтировать рекордные 370 км дорог. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Закарпатскую область в субботу, 9 мая, передает пресс-служба Офиса президента.

«Это действительно большое количество, если с 2018 на 2019 год у нас было без Мариупольской дороги где-то 600 км на всю страну, то тут почти 400 на одну область. Дороги, инфраструктура – один из важнейших приоритетов для нашего государства», - заявил он.

Зеленский также в пункте пропуска посетил мостовой переход на границе через реку Тиса. Ему рассказали, что трафик по мосту слишком плотный из-за его низкой пропускной способности. При этом невозможно модернизировать объект, увеличив количество полос.

«Будем работать над тем, чтобы сделать еще два нормальных современных пропускных пункта, чтобы разгрузить трафик», - отметил Зеленский.

Также сообщается, что для оптимизации движения на пропускном пункте в Чопе планируется ввести электронную очередь. Она синхронизирует заезд транспорта, в частности грузовиков, по времени, о котором водителям будут сообщать в специальном приложении или в виде SMS.

Напомним, Президент Владимир Зеленский в субботу, 9 мая, прибыл с рабочей поездкой на Закарпатье.
ForUm

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