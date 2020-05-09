В селе Ракитное Ровенской области из-за вспышки коронавируса установили блокпост, в селе Познань сняли блокпост, установленный 3 мая.

Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook.

Решение об установлении блокпоста приняли на внеочередных заседаниях областной и районной комиссий.

КПП установили на северном въезде в село Ракитное, это сделало невозможным обход к населенному пункту другими дорогами. Ежедневно с 20.00 до 08.00 часов запрещено передвижение граждан и транспортных средств, за исключением спецтранспорта.

В селе Познань Ровенской области, где был установлен блокпост с 3 мая, его сняли.

К работе на контрольно-пропускном пункте привлечены патрульные, представители Нацполиции, ГСЧС, Нацгвардии и медики. Они проверяют температуру и проводят информационно-разъяснительную работу.

Сейчас в Ракитновском районе COVID-19 заболел 41 человек.

По состоянию на вечер 8 мая на Ровенщине зарегистрировано 908 случаев заболевания COVID-19. Из них — 202 медработника и 44 ребенка. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 19 человек.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 515 человек, зафиксировано 15 летальных случаев, 203 пациента выздоровели.