также в разделеПроисшествия
На Донбассе четверо раненых 12
Коронавирус в Украине: за сутки - 515 новых случаев 47
На Киевщине задержаны сотрудники СБУ и полиции, которые похищали предпринимателей 35
Боевики открыли огонь у Широкино – ранены трое военных 16
С начала года в пожарах погибли 740 украинцев 15
В Одессе обрушился жилой дом 22
В ВСУ коронавирусом заболели еще 4 человека 32
Коронавирусом заразились 2758 украинских медиков 19
В Украине за сутки COVID-19 заболели 504 человека 20
Обострение на Донбассе: 21 обстрел, ранены 6 военных 20
В Днипре от инфицированной COVID-19 женщины заразились 35 человек 52
В Харькове осквернили постамент на площади Героев Небесной сотни 63
В Украине 881 ребенок заболел коронавирусом 16
В психбольнице на Волыни – вспышка коронавируса 16
В Украине за сутки – более 500 новых случаев COVID-19 56
Ливни полностью не затушили пожары на Полесье 21
Силы ООС уничтожили двух и ранили трех боевиков 37
Детей на Харьковщине засыпало песком, погибла 8-летняя девочка 21

В селе Ракитное Ровенской области из-за вспышки коронавируса установили блокпост, в селе Познань сняли блокпост, установленный 3 мая.

Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook.

Решение об установлении блокпоста приняли на внеочередных заседаниях областной и районной комиссий.

КПП установили на северном въезде в село Ракитное, это сделало невозможным обход к населенному пункту другими дорогами. Ежедневно с 20.00 до 08.00 часов запрещено передвижение граждан и транспортных средств, за исключением спецтранспорта.

В селе Познань Ровенской области, где был установлен блокпост с 3 мая, его сняли.

К работе на контрольно-пропускном пункте привлечены патрульные, представители Нацполиции, ГСЧС, Нацгвардии и медики. Они проверяют температуру и проводят информационно-разъяснительную работу.

Сейчас в Ракитновском районе COVID-19 заболел 41 человек.

По состоянию на вечер 8 мая на Ровенщине зарегистрировано 908 случаев заболевания COVID-19. Из них — 202 медработника и 44 ребенка. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 19 человек.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 515 человек, зафиксировано 15 летальных случаев, 203 пациента выздоровели.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/осень
4932 грн.
7
Теги