также в разделеОбщество
Кулеба: Российская агрессия против Украины продолжается дольше Второй мировой 22
Около 150 украинцев болеют COVID-19 за границей 18
8 мая. Картина дня 81
Шуфрич предложил отменить запрет георгиевской ленты 335
Разоблачили патрульных, которые угнали и продали «евробляху» 55
Вступительная кампания в Украине начнется на месяц позже 51
Ученые: COVID-19 может передаваться во время секса 21
Полиция о 9 мая: Безусловно, не обойдется без провокаций 21
Суд не продлил меру пресечения Марусе Звиробий 29
КИУ: 10 нардепов пропустили 90% голосований 13
Ляшко: Массовое тестирование на COVID-19 ничего не покажет 32
СБУ задержала дезертира, пытавшегося продать запчасти к военной радиостанции 22
СБУ: Никаких иностранных биолабораторий в Украине нет 29
Украина отреагировала на баннер со Сталиным в Крыму 35
Ляшко: Кабмин пересмотрит план выхода из карантина 217
Турция направила Украине гумпомощь для борьбы с коронавирусом 18
Кулеба: Украина не запрещала выезд заробитчанам 27
Экс-чиновник во время ликвидации банка растратил 5 миллионов 22

В Донецкой области коронавирус COVID-19 подтвердили у жителей Святогорска и Волновахского района.

Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook.

В Волновахском районе наличие COVID-19 подтверждено у 81-летнего пенсионера, из круга контактных лиц по Областной больнице интенсивного лечения (г. Мариуполь).

В Святогорске коронавирусную болезнь обнаружили у 63-летней пенсионерки, которая в начале мая вернулась домой из России.

Кроме того, в Мариуполе — 4 новых случая: двое детей 8 и 5 лет, и две женщины — 22 и 52 лет. Одна из них — медработник. Все четверо — из круга контактных лиц ранее подтвержденных случаев.

Всего в области 99 случаев инфицирования, из них три летальных. 20 пациентов выздоровели, 76 продолжают лечение.

Карантин в Украине продлен до 22 мая, но с некоторыми послаблениями.

Напомним, 7 мая Верховная Рада приняла закон, которым вводится обязательное тестирование на амбулаторном и стационарном уровнях всех лиц, обращающихся за медицинской помощью с признаками коронавирусной болезни, и контактных с больными коронавирусной болезнью (COVID-19) лиц, а также медицинских работников, работающих в учреждениях по оказанию медицинской помощи таким больным, сотрудников Национальной полиции, Национальной гвардии и других работников, задействованных в осуществлении противоэпидемических мероприятий, независимо от того имели ли они контакт с больным коронавирусной болезнью (COVID-19).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/осень
4932 грн.
23
Теги