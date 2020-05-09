В Донецкой области коронавирус COVID-19 подтвердили у жителей Святогорска и Волновахского района.

Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook.

В Волновахском районе наличие COVID-19 подтверждено у 81-летнего пенсионера, из круга контактных лиц по Областной больнице интенсивного лечения (г. Мариуполь).

В Святогорске коронавирусную болезнь обнаружили у 63-летней пенсионерки, которая в начале мая вернулась домой из России.

Кроме того, в Мариуполе — 4 новых случая: двое детей 8 и 5 лет, и две женщины — 22 и 52 лет. Одна из них — медработник. Все четверо — из круга контактных лиц ранее подтвержденных случаев.

Всего в области 99 случаев инфицирования, из них три летальных. 20 пациентов выздоровели, 76 продолжают лечение.

Карантин в Украине продлен до 22 мая, но с некоторыми послаблениями.

Напомним, 7 мая Верховная Рада приняла закон, которым вводится обязательное тестирование на амбулаторном и стационарном уровнях всех лиц, обращающихся за медицинской помощью с признаками коронавирусной болезни, и контактных с больными коронавирусной болезнью (COVID-19) лиц, а также медицинских работников, работающих в учреждениях по оказанию медицинской помощи таким больным, сотрудников Национальной полиции, Национальной гвардии и других работников, задействованных в осуществлении противоэпидемических мероприятий, независимо от того имели ли они контакт с больным коронавирусной болезнью (COVID-19).