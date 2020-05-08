Завтра, 9 мая, на территории Украины запланировано проведение 340 мероприятий, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

«Ожидается около 290 мероприятий с возложением цветов и 50 автопробегов. Публичную безопасность и порядок во время указанных мероприятий будут обеспечивать более 6,9 тысячи полицейских и более 1,4 тысячи военнослужащих Национальной гвардии Украины», - сообщили в ведомстве.

От полиции требуется грамотная оценка ситуации и обстановки, отметил первый замминистра Сергей Яровой.

«Работа оперативных штабов, ситуационного центра, которые круглосуточно отслеживают ситуацию – на вашем контроле. Будет очень много локаций, надо разъяснять людям требования и обеспечивать соблюдение ограничительных мер. Безусловно, не обойдется без провокаций, мы должны быть готовы к их предупреждению», - сказал он.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко подчеркнул, что полиция, которая уже почти два месяца работает в усиленном режиме, готова к выполнению возложенных задач.

Он сообщил, что полиция ожидает провокации и уже сейчас проводится предупредительная работа: «Мы не становимся на сторону той или иной силы, мы вправе выражать только точку зрения закона. А по закону у нас продолжаются карантинные мероприятия. Обращаюсь ко всем сотрудникам: не надо штрафовать бабушек и дедушек, которые хотят возложить цветы. Надо обеспечить их беспрепятственный доступ к местам возложения цветов с соблюдением карантинных мероприятий. Граждане, которые хотят почтить погибших во Второй мировой войне, должны сделать это. Впрочем, для нас безопасность людей - на первом месте».

Заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич заметил, что смягчение карантина, согласно постановлению Кабинета Министров, вступает в силу с 11 мая. Поэтому 9-10 мая полиция продолжит несение службы в парковых и рекреационных зонах по недопущению нарушения карантинных норм.

«Вместе с тем 9 мая основной формой проведения мероприятий будут автопробеги. Они будут охватывать не только территории областных центров, но и районов и городов областного значения. В первую очередь это Донецкая, Луганская, Запорожская, Николаевская, Херсонская, Одесская и Харьковская области. В этих ситуациях полиция не допустить и разъяснить всем участникам два аспекта: все желающие, которые не могут принять участие в автопробеге, могут ожидать их прибытия вблизи памятных мест. Но по прибытии автоколонн - все участники мероприятий в обязательном порядке должны соблюдать все карантинные требования», - добавил Фацевич.

В то же время на совещании была отмечена необходимость соблюдения выполнения закона о декоммунизации и недопущения использования запрещенной символики.