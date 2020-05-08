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Винницкая епархия Украинской Православной Церкви епархии заявила о единичных случаях COVID-19 у священников.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, пресс-служба Винницкой епархии опровергла информацию одного из местных изданий о массовых заболеваниях коронавирусом среди священства Крестовоздвиженского и Сретенского храмов Винницы. 

«7 мая на сайте газеты "33-й канал" появилась публикация под названием "Священники и их родные, хористы, кассиры и диаконы заболели в ведущих храмах УПЦ (МП). Именно поэтому и сегодня – резкое увеличение больных в Винницкой области – 485. Сотни подозрений". Как следует из названия, автор материала утверждает, что большая часть духовенства и работников Крестовоздвиженского и Сретенского храмов Винницы больны», - сказано в сообщении.

В Винницкой епархии отметили, что «подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди духовенства Винницкой епархии УПЦ - два, оба в Виннице, однако в вышеупомянутых храмах - ни одного».

Подчеркивается, что опубликованная информация – манипулятивная и непроверенная.

«Возникает ряд вопросов: зачем обнародовать непроверенную, а в итоге и ложную информацию, выдавая ее за подтвержденную и достоверную?  С какой целью автор статьи формирует у читателей ложную точку зрения о том, что средой распространения коронавируса в Винницкой области являются храмы определенной конфессии, а виновниками увеличения числа больных – якобы больные священники?», - спрашивают в епархии.

В УПЦ подчеркнули, что такие публикации не предотвращают «новые вспышки болезни, а разжигает ненависть по отношению к большому числу жителей Винницы и области, которые являются верными Украинской Православной Церкви».
ForUm

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