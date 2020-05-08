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С начала 2020 года огонь унес жизни уже 740 граждан Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«С начала пожароопасного периода, в Украине резко увеличилось количество пожаров в природных экосистемах. Сотни гектаров задымленных лесов и открытой территории более чем на месяц стали топ темой, однако внимания общественности требует и другая проблема: дома граждан также продолжают гореть. Более того, огонь разрушает не только дома и квартиры, но и уносит жизни», – говорится в сообщении.

Так, по данным ГосЧС, только с понедельника 4 мая во жилом секторе страны уже возник 201 пожар, в результате чего погибли 10 человек, а еще 12 - пострадали.

Среди основных причин, которые приводят к гибели людей, спасатели называют сознательное пренебрежение правилами пожарной безопасностью, неосторожное обращение с огнем, курение в постели, а также оставленные без присмотра спичек и зажигалок в местах, которые легко доступны для детей.
ForUm

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