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Сегодня скончался известный миссионер и духовник архимандрит Амвросий (Юрасов) из Свято-Введенского монастыря в Иваново (Россия), который в 1970-х годах был насельником Свято-Успенской Почаевской лавры.

Фото: diakonissa.blogspot.com

Как сообщает Центр информации УПЦ, на сайте обители говорится о последних часах жизни архимандрита.

«7 мая нас покинул дорогой батюшка. Несколько дней он находился в больнице с двухсторонней пневмонией и подозрением на коронавирус. Сегодня утром его причастили и увезли в реанимацию, через 2 часа скончался... Последнее видео, которое он прислал из больницы, - это благодарность Господу», - сообщается на сайте Свято-Введенского монастыря.

Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря архиепископ Иона (Черепанов) на своей странице в Фейсбук написал: «Вирус убивает лучших... Отошел ко Господу архимандрит Амвросий (Юрасов). Исповедник веры, проповедник, миссионер, духовник. В свое время он мне очень помог на пути к монашеству. Да упокоит его Господь и его молитвами помилует нас!».

*** Архимандрит Амвросий (в миру - Юрасов Александр Игнатьевич) родился в 1938 году в селе Огни Алтайского края (Россия) в многодетной семье. В 1975 году со степенью кандидата богословия закончил Московскую духовную академию.

В 1968 году в Троице-Сергиевой лавре пострижен в монашество, в том же году рукоположен во иеродиакона, а в 1969 году во иеромонаха.

В 1976 году был переведен в Почаевскую лавру, возведен в сан игумена. В связи с предполагавшимся закрытием лавры и выселением братии, скрываясь от преследования КГБ СССР, с 1981 жил в Кавказских горах близ Сухуми, затем в Бийске, Барнауле, Алма-Ате, Чимкенте, Ташкенте, Джамбае и Джамбуле.

В 1983 году был назначен настоятелем храма, далее служил в храмах Ивановской епархии РПЦ. Возведен в сан архимандрита.
ForUm

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