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По оценкам Всемирной организации туризма, которая является структурной единицей Организации Объединенных Наций, число международных туристов в мире по итогам 2020 года может сократиться на 58-78% по сравнению с прошлым годом.

Об этом говорится в докладе организации, сообщает hromadske.

По итогам первого квартала 2020 международный туризм в мире уже сократился на 22%.

«Мир столкнулся с беспрецедентным кризисом в системе здравоохранения и экономики. Туризм пострадал очень сильно, что угрожает миллионам рабочих мест в одной из самых трудоемких отраслей экономики», — сообщил секретарь Всемирной организации туризма Зураб Пололикашвили.

Недополученные доходы стран мира от фактического запрета на международные путешествия в ООН оценивают в $80 млрд. Однако они могут вырасти еще больше до конца 2020 года.

Организация предоставляет три прогноза о восстановлении международного туризма: по первому сценарию межгосударственные границы начнут открывать в начале июля. В таком случае падение числа международных туристов в 2020 году составит 58%.

Второй сценарий предполагает, что границы для туристов начнут открываться в начале сентября (тогда падение туризма составит 70%), а третий — в начале декабря (тогда падение составит 78%).

Всего в ООН прогнозируют, что количество международных туристов в 2020 году может сократиться на 0,85-1,1 миллиарда человек, а потеря доходов от туристов может достичь $1,2 трлн. Это поставит под угрозу до 120 миллионов рабочих мест во всем мире.
ForUm

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